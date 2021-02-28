محافظ حفر الباطن يتفقد مركز لقاحات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم، مركز لقاحات كورونا في المحافظة، وذلك بمقر جامعة حفر الباطن، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي ورئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر.

ورفع سموه الشكر باسمه ونيابة عن أهالي محافظة حفر الباطن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- على ما يحظى به متابعات الخليج 365 والمقيم من رعاية واهتمام في صحتهم وسلامتهم، وما تقدمه وزارة الصحة من الخدمات الطبية المتميزة في المحافظة.

الإجراءات التنظيمية وكفاءة الطواقم الصحية:

كما قدم شكره لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، ولمنسوبي صحة حفر الباطن على الإجراءات التنظيمية وكفاءة الطواقم الصحية والإدارية العالية في مركز اللقاحات بالمحافظة؛ لتقديم الخدمات المثلى للمستفيدين تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.

سعة مركز لقاحات كورونا في حفر الباطن:

يذكر أن صحة حفر الباطن بدأت يوم الخميس الماضي بتشغيل مركز اللقاحات، والذي تم تجهيزه بـ20 غرفة لتلقي التطعيمات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، إضافة إلى المتطوعين من شباب وشابات المحافظة.

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