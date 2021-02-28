التسجيل في منصة مدرستي التعليمية أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حيث أصبحت منصة مدرستى الإلكترونية للتعليم عن بعد تحاكي البيئة المدرسية إلى حد كبير بالمملكة ومحور حديث كل الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، وسنعرض في هذا المقال طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي للتعليم عن بعد (الرابط والخطوات بالترتيب).

رابط منصة مدرستي التعليمية

وحرصًا منا على تلبية رغبة قرائنا في موقع “نجوم مصرية” وتقديم المعلومات التي يبحثون عنها بطريقة سهلة وميسرة سوف نعرض رابط منصة مدرستي التعليمية، حيث أطلقت وزارة التعليم بالممملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية لتصبح بمثابة بيئة دراسية متكاملة تضم الطالب والمعلم وولي الأمر في بعض الأحيان، فيتم محاكاة الواقع المدرسي عن طريق بدء اليوم بتحية العلم والنشيد الوطني ثم حضور المحاضرات والحصص وأنشطة المدرسية المختلفة عن بعد بسهولة تامة.

خطوات تسجيل دخول في منصة مدرستي التعليمية

وبالنسبة لطريقة تسجيل دخول في منصة مدرستي التعليمية فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات السهلة، حيث توصلت جهود حكومة المملكة اتفاق بشأن تفعيل نظام التعليم عن بعد، وعدم إلغاء العام الدراسي الجديد 1442 من أجل منع انتشار الوباء، وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وجاءت خطوات التسجيل في المنصة التعليمية على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية لمنصة مدرستي.

بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ثم تقوم باختيار نظام “مايكروسوفت”، ثم تدخل بيانات الحساب الموجود على مايكروسوفت أوفيس الخاص بالمستخدم سواء الطالب أو المعلم.

أما في حالة دخول ولي أمر الطالب فيجب أن يقوم بإستخدام البيانات الخاصة بعملية الدخول خاصته الموجودة على حساب “نظام نور”.

تحميل تطبيق منصة مدرستي التعليمية

وأتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إمكانية تحميل التطبيق الخاص بمنصة مدرستي التعليمة من على كافة المتاجر الخاصة بأجهزة الهواتف الزكية، حيث يمكن الحصول على التطبيق مباشرة عبر متجر آبل من هذا الرابط، وأيضًا يمكن الحصول عليه عبر متجر جوجل بلاي من هذا الرابط، لكى يستطيع المستخدم سواء كان طالب أو معلم أو ولي أمر فتح تطبيق مدرستي على الهاتف الجوال أو التابلت أو الأيباد بسهولة.