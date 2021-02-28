شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منتجع خالف الإجراءات الاحترازية لـ «كورونا» في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت الفرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية في محافظة الطائف منتجعاً سكنياً وترفيهياً خلال الجولات الرقابية المسائية لمتابعة الأنشطة التجارية، بعد التأكد من عدم من التزامه بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى فايروس كورونا (كوفيد-19)، وكانت الجولات الرقابية غطت أكثر من 60 مرفقاً تجارياً وسياحياً رصدت خلالها الفرق أعمال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام الأنشطة بالتدابير الوقائية، كما طبقت لائحة الجزاءات البلدية بحق 21 نشاطاً مخالفاً.

وأوضحت أمانة الطائف أن المنتجع المغلق تهاون في تطبيق الإجراءات، ما أدى الى التعامل الفوري وإغلاقه احترازيا، إذ لم يتقيد بتوفير وسائل السلامة اللازمة والملصقات المحددة للمسارات ولم يطبق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه المخالفات. وضبطت الفرق الميدانية مخالفات أخرى خلال جولاتها شملت تدني مستوى النظافة، ومواد منتهية الصلاحية، وانتهاء الشهادات الصحية، كما خُصصت حملات ميدانية على صوالين الحلاقة لفحص التزامها بالاشتراطات الصحية بها وارتداء العاملين بلبس الزي الكامل للوقاية، واستخدام الأدوات المختصة لمرة واحدة.