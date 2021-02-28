شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: «الإسلامية» نشرت المعرفة والاعتدال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية دور الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في نشر رسالة المعرفة والاعتدال والعلم، مثمناً جهودها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من خلال معهد تعليم اللغة العربية في المدينة المنورة الذي يستقبل الجميع من مختلف دول العالم، ليس بالضرورة للحصول على شهادة علمية فقط، بل لقضاء سنة لتعلم اللغة العربية لغة القرآن التي نزلت على نبيّ عربي لاسيما أن اللغة العربية تُعد مفتاحاً ومدخلاً لفهم الحضارة الإسلامية ونقلها بين شعوب العالم.

جاء ذلك خلال تدشينه أمس عدداً من المشاريع السكنيّة والرياضيّة والأمنيّة التي نفذتها الجامعة الإسلامية، ضمن خُططها التطورية والتنموية لخدمة منسوبيها، كما رعى توقيع مُذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والهيئة الملكية بينبع، للتعاون في وضع آلية لبرامج تبادل الطلاب والتدريس، وإجراء مشاريع وأبحاث مُشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات المُتخصصة، ونشر الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية.

وشملت المشاريع المدشنة المرحلة الثامنة من إنشاء وتجهيز وحدات سكنيّة للطلاب، تُوفر 614 غرفة لـ 1250 طالباً، المرحلة الأولى من نظام المراقبة الأمنية بالجامعة، الذي تضمن تركيب وتوصيل أكثر من 1450 كاميرا جديدة، وربط حوالى 3 آلاف كاميرا لمراقبة الشوارع والميادين والمباني والأسوار في غرفة التحكم المركزية، وتجهيز غرف القيادة والتحكم بأكثر من 18 شاشة عرض للمراقبة الأمنية وأجهزة حفظ البيانات على مدار الـ24 ساعة، ومشروع إنشاء وتجهيز صالة ألعاب القوى بطاقة استيعابية تبلغ ألفي طالب يومياً، مجهزة بأكثر من 100 جهاز رياضي متنوع للألعاب.

وثمن رئيس الجامعة الإسلامية الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، ما تحظى به الجامعة منذ تأسيسها وعبر مراحلها الزمنية المختلفة من رعاية سامية ودعم لا محدود من لدن القيادة الرشيدة لجميع برامجها ومناشطها، تحقيقاً لرسالتها العالمية السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة.