إغلاق مسجدين مؤقتًا بمكة والمدينة بعد ثبوت حالتي «كورونا»

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, مسجدين بشكل مؤقت في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد ثبوت حالتي كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 21 يوماً 170 مسجداً، تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّنت في تقرير لها أن المساجد المغلقة هي: مسجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجد بالمدينة المنورة تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة بهما.

كما أشارت إلى فتح خمسة مساجد، منها مسجدان بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الباحة، بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى ضرورة الحرص على تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.