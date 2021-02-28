متحدث «الداخلية»: تجنبوا الازدحام عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي

طالبت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، جميع المواطنين والمقيمين، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي، وتجنب الازدحام عند منافذ البيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة الصحة، وحضره المتحدث باسم «الداخلية» المقدم طلال الشلهوب، الذي تناول إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.

وأكد الشلهوب، أهمية التقيد بارتداء الكمامة بعد الحصول على الجواز الصحي؛ حتى انتهاء الجائحة.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إنه على متلقي لقاح «كورونا المستجد» الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كون مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

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