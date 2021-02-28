«المرور» يكشف شروط وإجراءات مبايعة المركبات عبر «أبشر»

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن شروط وإجراءات مبايعة المركبات عبر منصة أبشر للمركبات من نوع خصوص ونقل خاص.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن لإتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات يرجى إتباع الآتي:

1- معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.

2- قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

3- دخول البائع على منصة أبشر واختيار (عرض مركبة للبيع) وإدخال تفاصيل المبايعة.

4- دخول المشتري على منصة أبشر و(قبول أو رفض) طلب المبايعة.

5- قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.

6- حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

7- دخول البائع منصة أبشر واختيار (اتمام المبايعة ونقل الملكية) وإكمال الإجراءات اللازمة.

8- بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.

شروط مبايعة المركبات

وأكد المرور السعودي أنه قبل تنفيذ عملية مبايعة المركبات يجب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر، وأن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد على 150000 ريال.

وأن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة مطلوبة أو محجوزة، ويمكن مبايعة المركبات من نوع «خصوصي» أو «نقل خاص» بالنسبة للمواطنين، وفقط من نوع «خصوصي» بالنسبة للمقيمين، وفقًا للمرور السعودي.

وكذلك سريان رخصة السير للمركبة، ويجب توافر فحص دوري للمركبة ساري المفعول، ويجب توافر تأمين للمركبة ساري المفعول، وسداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًّا، وعدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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