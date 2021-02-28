صاحب المنزل المتضرر من شظايا الصاروخ الحوثي بالرياض يكشف تفاصيل الواقعة

عرضت قناة «الإخبارية» لقطات مصورة من داخل مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على منزل مقيم بحريني في الرياض.

وأظهرت اللقطات تضرر سقف غرفة الضيافة الخاصة بالمقيم، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقال المقيم البحريني محمد فهيم، المتضرر من شظايا الصاروخ الباليستي، في تصريحات له، إن جميع قطاعات الأمن تواجدت في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الإصابات مادية فقط.

وأكد فهيم أنه كان خارج المنزل لحظة الواقعة، لكن أسرته هاتفته وأخبروه بسماعهم صوتًا قويًّا، مشيرًا إلى أنه فور وصوله المنزل تفاجأ بإحدى الشظايا سقطت على سقف المجلس. وأشار إلى أنه «يعيش أهلنا في المملكة».

وكانت صورًا من منزل مقيم بحريني بحي سكني بمدينة الرياض، وثقت آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة، ليلة أمس السبت.

وتتحمَّل هذه الميليشيا مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

وأحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 7 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.

التحالف أعلن كذلك اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، مؤكدًا تدمير 4 طائرات غيرها أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، فضلًا عن مُسيَّرة سادسة استهدفت المملكة أيضًا، كما ثمَّن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكل التهديدات الحوثية ودمرتها.

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