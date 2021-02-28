السفير الفرنسي في الرياض يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أشاد بأبطال الدفاع الجوي السعودي..
دان السفير الفرنسي في الرياض، بأشد العبارات، اليوم الأحد، استهداف الحوثيين للمملكة، بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدًا بأبطال الدفاع الجوي السعودي.
وعبر حسابه على تويتر غرّد السفير الفرنسيLudovic Pouille، قائلًا: أدين بأشد العبارات الهجوم البالستي الذي تبناه الحوثيون، والذي استهدف الرياض، أمس، وكذلك الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة على خميس مشيط.
وأضاف: كما أودّ أن أعرب عن شكري لأبطال الدفاع الجوي على حمايتهم الناجعة للأجواء السعودية، كما أثبتوا ذلك مرة أخرى البارحة.
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