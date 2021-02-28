بدء العمل بـ«تصحيح أوضاع مخالفي التستر».. والجهات الحكومية تتفاعل بـ«تغريدات فارغة»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وقال الوزير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها».

ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف الوزارات والجهات الحكومية، المقصود من التغريدات الفارغة التي أطلقتها اليوم الأحد، عبر حساباتها الرسمية في موقع «تويتر»، مؤكدة إطلاق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ابتداء من اليوم على أن تنتهي في 23 / 8 / 2021.

وغرّدت الوزارة بقولها:«ابدأ صفحة بيضاء و#صحح_تجارتك عبر: mc.gov.sa مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في 23 / 8 / 2021».