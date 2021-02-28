مدينتان تتصدران خريطة التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 96 حالة تعاف.

وسجلت جدة، 22 حالة، ثم مكة المكرمة 13، والهفوف 11، وكل من(الدمام والخبر والمبرز) 10 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

فيما سجلت القطيف 9 حالات، ثم (بريدة والليث) 6 حالات، تلتهما (الطائف والظهران والخرج) بـ5 حالات، ثم (سكاكا والأسياج ونجران والمجمعة وعنيزة والنعيرية) بواقع 4 حالات تعافي في كل منها.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من: (الدلم وطريف والجبيل وبقيق) بـ3 حالات لكل منها، فيما سجلت (حوطة سدير وعرعر والباحة ومليجة وقصيباء وضرما وبلجرشي وملج ورفحا وحفر الباطن والخفجي) حالتي تعاف لكل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (خليص ورفائع الجمش وتبوك والمدينة المنورة وأبها وخميس مشيط وجازان وأبوعريش والدوادمي وينبع والزلفى ورنية والقريات وعيون الجواء والقيصومة ورياض الخبراء والأرطاوية وحوطة بني تميم وشرورة وظهران الجنوب وتربة وطبرجل ودومة الجندل والمزاحمية وتمير والمذنب والحجرة ووادي الدواسر) بواقع حالة تعاف واحدة لكل منها.

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