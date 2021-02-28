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بالصور.. «الحرس الوطني» تدشن مركز لقاح كورونا في الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد..

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة، وذلك ليتم خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني‬.

وذكرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، تضمن بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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