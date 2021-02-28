بالصور.. «الحرس الوطني» تدشن مركز لقاح كورونا في الرياض

وجه وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬، بتدشين مركز لقاحات كوفيد - 19 بالشؤون الصحية التابعة للوزارة، وذلك ليتم خلاله استقبال منسوبي ‫وزارة الحرس الوطني‬.

وذكرت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، تضمن بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.

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