ثقافي / انطلاق فعاليات اليوم الخليجي والأسبوع الوطني للموهبة والإبداع



ينبع 16رجب 1442هـ الموافق 28فبراير 2021م واس

انطلقت اليوم بتعليم ينبع فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021، الذي يتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة، ويستمر خلال المدة من 16 إلى 20 رجب الجاري، مستهدفةً مجتمع المدرسة ومجتمع التعليم والمجتمع المحلي .

وتتنوع الفعاليات ما بين ورش عمل ولقاءات توعوية، ومسابقات ومواد إعلامية متنوعة ومنشورات توعوية وفيديوهات رقمية، كما سيتم تخصيص "حائط إلكتروني" لإشراك الطلبة في التعبير عن نظرتهم للموهبة والإبداع، ودعم المبدعين من الطلبة عن طريق الكلمات والعبارات الداعمة لهم، إضافة إلى تخصيص أول خمس دقائق من الحصة الأولى في

وأوضح مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي -الذي دشن فعاليات الأسبوع عبر منصة مدرستي- أن الفعاليات تنبع من حرص وزارة التعليم على الطلبة الموهبين واهتمامها بقدراتهم الكامنة، ودعماً للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم والعمل على توجيهها التوجيه السليم وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار .

// انتهى //

17:43ت م

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ينبع 16رجب 1442هـ الموافق 28فبراير 2021م واسانطلقت اليوم بتعليم ينبع فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2021، الذي يتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة، ويستمر خلال المدة من 16 إلى 20 رجب الجاري، مستهدفةً مجتمع المدرسة ومجتمع التعليم والمجتمع المحلي .وتتنوع الفعاليات ما بين ورش عمل ولقاءات توعوية، ومسابقات ومواد إعلامية متنوعة ومنشورات توعوية وفيديوهات رقمية، كما سيتم تخصيص "حائط إلكتروني" لإشراك الطلبة في التعبير عن نظرتهم للموهبة والإبداع، ودعم المبدعين من الطلبة عن طريق الكلمات والعبارات الداعمة لهم، إضافة إلى تخصيص أول خمس دقائق من الحصة الأولى في منصة مدرستي لإبراز منجزات وزارة التعليم .وأوضح مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي -الذي دشن فعاليات الأسبوع عبر منصة مدرستي- أن الفعاليات تنبع من حرص وزارة التعليم على الطلبة الموهبين واهتمامها بقدراتهم الكامنة، ودعماً للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم والعمل على توجيهها التوجيه السليم وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار .// انتهى //17:43ت م0182

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