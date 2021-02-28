السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ جولات مشتركة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية



سكاكا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية جولات رقابية مشتركة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة الصحية -بالتعاون مع أفرع وزارة التجارة والصحة وشرطة منطقة الجوف- نفذت جولات مشتركة على المولات والمحالّ والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه تم رصد 20 مخالفة وإغلاق 5 محال تجارية خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.

وشددت أمانة الجوف على استمرار جولات الرقابة الميدانية بشكل مكثف لرصد المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتطبيق توكلنا وجميع الإجراءات الاحترازية، كما أكدت الأمانة مواصلة جهود التوعية والتثقيف ميدانيا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

16:57ت م

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سكاكا 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية جولات رقابية مشتركة على الأسواق والمنشآت التجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة الصحية -بالتعاون مع أفرع وزارة التجارة والصحة وشرطة منطقة الجوف- نفذت جولات مشتركة على المولات والمحالّ والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه تم رصد 20 مخالفة وإغلاق 5 محال تجارية خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات الفورية على المخالفين.وشددت أمانة الجوف على استمرار جولات الرقابة الميدانية بشكل مكثف لرصد المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتطبيق توكلنا وجميع الإجراءات الاحترازية، كما أكدت الأمانة مواصلة جهود التوعية والتثقيف ميدانيا ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:57ت م0169

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