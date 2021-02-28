السعودية اليوم / تدشين مركز لقاحات كورونا بمحافظة الوجه



الوجه 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واس

دُشن اليوم مركز لقاحات

وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية, حيث يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا.

وحث مدير مستشفى الوجه العام المشرف على المراكز الصحية أحمد بن محمد الكعابنة المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

// انتهى //

16:51ت م

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الوجه 16 رجب 1442 هـ الموافق 28 فبراير 2021 م واسدُشن اليوم مركز لقاحات كورونا بمقر مركز صحي الفريعة في محافظة الوجه.وجُهز المركز بجميع الخدمات الأساسية, حيث يعمل على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا.وحث مدير مستشفى الوجه العام المشرف على المراكز الصحية أحمد بن محمد الكعابنة المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.// انتهى //16:51ت م0167

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