استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بعد هبوط حاد على مدار يومين متتاليين.



وهوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة وفي التعاملات المبكرة السبت، قبل أن تتماسك وتستقر في التعاملات المسائية الأحد.

وجاء تدهور أسعار الذهب في مصر إثر انخفاض أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في الأسبوع الماضي، لتسجل ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي.

والسبت والأحد عطلة رسمية في البورصات العالمية للذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر عند 875.62 جنيه.

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند 766.17 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر عند مستوى 656.71 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر، باختلاف المناطق وأنواع العيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر على المشغولات الذهبية) بين 30 جنيها و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر عند نحو 510.78 جنيه.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر عند 437.81 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 10 عند 364.84 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر عند 1734.38 دولار.

وبقي سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند 6129.36 جنيه.

والجمعة، قال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "زيادة توقعات التضخم في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان إعادة فتح اقتصادات الأسواق المتقدمة يدفع العوائد للارتفاع ويضغط على الذهب".

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع أيضا عوائد الخزانة، والتي بدورها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال هالي "الصورة الكلية تبدو سيئة، الذهب الآن يواجه خطر تحرك نزولي فعلي، إذا ارتفعت العوائد مجددا".