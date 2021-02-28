شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق مسجدين بمكة والمدينة لثبوت إصابتين بكورونا بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد)، إغلاق مسجدين مؤقتاً في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد ثبوت حالتين مؤكدتين للإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 21 يوماً بلغ 170 مسجداً، وتم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة هي مسجد في منطقة مكة المكرمة ومسجد في منطقة المدينة المنورة، إذ تم رصد حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في كل منهما.

كما أشارت الوزارة إلى فتح خمسة مساجد، منها مسجدان في منطقة الجوف، ومسجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، ومسجد في منطقة الباحة، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالجميع إلى ضرورة الحرص على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.