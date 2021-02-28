فيديو.. مدير تعليم جازان يفاجئ معلمة بجولة إلكترونية خلال شرحها الدروس على “منصة مدرستي”

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فاجأ مدير عام التعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم أبو هادي، معلمة في “منصة مدرستي” بجولة إلكترونية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
وعبرت المعلمة عن سعادتها بالمفاجأة، وشرحت له تفاصيل العملية التعليمية وكيفية تقديمها الدروس للطلاب والطالبات إلكترونيا، الأمر الذي لقي إشادة من مدير تعليم جازان.
وقدم مدير التعليم شكره للمعلمة على جهودها التي تبذلها لنجاح العملية التعليمية عبر “التعليم عن بعد”، الذي أطلقته وزارة التعليم ليكون بديلًا استراتيجيًا لمواصلة التعليم واستمراره منذ بداية جائحة كورونا.
Source akhbaar24.argaam
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