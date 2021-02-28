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استعرضت وزارة التجارة بمشهد تمثيلي حالة تستر تجاري لمواطنة، وذلك ضمن حملتها “يبدأ وينتهي بك” المضادة لهذه الأنشطة غير النظامية.
وتحدثت المواطنة عن قصة حالة التستر التجاري، التي بدأتها من أجل الحصول على مبلغ مالي بنهاية كل شهر، دون دراية كاملة بالمنتجات التي يبيعها المشروع أو جودتها.
وأشارت إلى أن النشاط الأساسي للمشروع كان يعتمد على إعادة بيع المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك من خلال وضع ملصقات بتاريخ جديد، لينتهي بها الأمر بالقبض عليها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر تخصص مشروعها في بيع المنتجات منتهية الصلاحية.. “التجارة” تستعرض حالة تستر تجاري لمواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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