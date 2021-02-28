تعرّف على خطوات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

︎ :

.



أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل كيفية إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال موقعها الرسمي.

وأبانت أن خطوات الإلغاء تبدأ بتسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة، ثم الانتقال إلى علامة التبويب (الضرائب غير المباشرة – ضريبة القيمة المضافة)، يلي ذلك اختيار أيقونة إيقاف التسجيل في الضريبة.

ويقوم المستفيد بعد ذلك بتعبئة النموذج وإرفاق المستندات الداعمة، ثم إرسال الطلب بعد الموافقة على الشروط.

Source akhbaar24.argaam

