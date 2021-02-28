القبض على شاب ظهر في فيديو يحرض على التحرش بالفتيات في الأحساء

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ألقت شرطة الشرقية القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يحرض على التحرش بالفتيات. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، إن ما فعله الشخص يُعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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