فيديو.. اعتراض وتدمير هجوم بالستي من المليشيا الحوثية تجاه الرياض

︎ :

.



أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض قوات الدفاع الجوي مساء أمس (السبت)، صاروخًا باليستيًا، أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، باتجاه مدينة الرياض.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Source akhbaar24.argaam

