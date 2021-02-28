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كشف الرئيس التنفيذي لمنظومة تطبيق “توكلنا”، المهندس عبد الله العيسى، عن مستقبل التطبيق بعد انتهاء جائحة فيروس “كورونا” بالمملكة.
وأوضح العيسى خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن العمل بتطبيق “توكلنا” سيستمر بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على أن يكون التطبيق شاملا ويحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.
وكان تطبيق “توكلنا” قد تجاوز مؤخراً 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق.
وأطلق التطبيق في 11 مايو 2020 كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة انتشار “كورونا”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ”توكلنا”: التطبيق سيستمر بعد جائحة “كورونا”.. وسيتحول إلى منصة شاملة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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