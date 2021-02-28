الإطاحة بـ3 مواطنين حاولوا إركاب حدث بالقوة داخل مركبة في بيشة (فيديو)

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ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على 3 مواطنين، وذلك عقب مقطع فيديو متداول يظهر محاولتهم إركاب حدث بالقوة داخل مركبة في محافظة بيشة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة عسير، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول، ويظهر فيه 3 أشخاص قاموا بمحاولة إركاب حدث بالقوة داخل مركبة في أحد أحياء محافظة بيشة؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأبان أنه تم إيقاف المتهمين، ويُجرى حالياً استكمال الإجراءات الأولية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

