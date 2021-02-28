“فورد” تكشف عن نسخة جديدة وفاخرة من Explorer

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كشفت شركة فورد الأمريكية، عن نسخة جديدة ومميزة من سيارتها Explorer ذات الدفع الرباعي الشهيرة حول العالم.

وحصلت النسخة الجديدة على واجهة أمامية بشبك عريض مطليٍّ بالكروم، وأقراص عجلات أنيقة مصنوعة من الألومنيوم بمقاس 20 إنشا، مزينة بشعار Running W.

وزودت السيارة بواجهة قيادة مميزة تتوسطها شاشة لمسية طولية بمقاس 10 بوصات، ونظام صوتيات يعتمد على 14 مكبرا، وعلى نظام Premium Technology للملتيميديا، إضافة إلى أنظمة +Ford Co-Pilot360 Assist للأمان والتي تساعد السائق على تفادي الحوادث في الحالات الطارئة.



واختلفت التجهيزات الداخلية للسيارة إلى حد كبير عن سابقاتها، حيث ظهرت عليها ملامح الفخامة بعد كسو مقاعدها وأبوابها بالجلد البني الفاخر، مع لمسات من عناصر أخرى مصنوعة من الخشب والكروم.

Source akhbaar24.argaam

