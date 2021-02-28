«الصحة»: إعطاء أكثر من 780 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا المستجد المعطاة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة، مشددة على أن الجرعة الثانية من يجب أن تكون من نفس نوع اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

وشدد المتحدث على أن الجرعة الثانية من اللقاح يجب أن تكون من نفس النوع.

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