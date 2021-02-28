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«الصحة»: إعطاء أكثر من 780 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت تذبذب مؤشرات الجائحة في المملكة..

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح المستجد المعطاة حتى الآن بلغت أكثر من 780 ألف جرعة، مشددة على أن الجرعة الثانية من يجب أن تكون من نفس نوع اللقاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، إنه على متلقي لقاح كورونا المستجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن مؤشرات الجائحة في المملكة لا تزال متذبذبة.

وشدد المتحدث على أن الجرعة الثانية من اللقاح يجب أن تكون من نفس النوع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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