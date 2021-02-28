الرياض في المقدمة.. 43428‏ مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد–19»، (43428) مخالفة؛ وذلك للفترة 9–15/7/1442هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (17789)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10388)، ثم المنطقة الشرقية بـ(4819)، ومنطقة القصيم بـ(2513)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1748)، ومنطقة تبوك بـ(1402)، ومنطقة الجوف بـ(1332)، ومنطقة الباحة بـ(888)، ومنطقة حائل بـ(852) ومنطقة عسير بـ(739)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(488)، ثم منطقة جازان بـ(315)، ومنطقة نجران بـ(155).

وشددت وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.