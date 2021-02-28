«الداخلية»: منطقة الرياض الأعلى تسجيلا لمخالفات كورونا خلال أسبوع

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لفيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن منطقة الرياض هي الأولى في تسجيل عدد المخالفات بـ17 ألفًا و789 مخالفة يليها مكة المكرمة بـ10 آلاف و388 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ150 مخالفة فقط.

وأكد أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

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