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«الداخلية»: منطقة الرياض الأعلى تسجيلا لمخالفات كورونا خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - أكد ضبط 43 ألف مخالفة

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، ضبط 43 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لفيروس في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن منطقة الرياض هي الأولى في تسجيل عدد المخالفات بـ17 ألفًا و789 مخالفة يليها مكة المكرمة بـ10 آلاف و388 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ150 مخالفة فقط.

وأكد أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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