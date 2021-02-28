الصحة: تسجيل 322 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 294 ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة. وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 377383، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 368305. وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6494 حالة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، و294 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه جارٍ العمل على التوسع في مراكز لقاحات كورونا في جميع مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة» 937 بموقع «تويتر»، أنه يتم حاليًّا العمل على التوسع في مراكز اللقاحات في جميع مناطق المملكة ورفع الطاقة الاستيعابية للمواعيد.

وتابعت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم دخول التطبيق خلال الأيام القادمة وسيجدون مواعيد متاحة؛ وذلك ردًّا على مستفيد تساءل عن طلبه بشأن موعد حصوله على اللقاح.

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