التحالف: تصعيد حوثي على المملكة.. ونشيد بكفاءة القوات الجوية السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن هناك تصعيدًا من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة، مشيرًا إلى أن الأخيرة تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية.

وأشاد متحدث التحالف، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية تابعة إيدلويجيا للنظام الإيراني الذي يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا أن مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية.