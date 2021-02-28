أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق الدائري الشرقي

وجَّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على طريق الدائري الشرقي.

يأتي ذلك «تقديرًا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

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