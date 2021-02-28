الرياض تواصل تصدر قائمة المناطق الأكثر إصابةً بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن منطقة الرياض تواصل تصدرها قائمة المناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا بـ167 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 377383، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 368305. وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6494 حالة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، و294 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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