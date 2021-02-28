بلدية عنيزة تلاحق قضائيًّا مغردين أساؤوا لها ولمنسوبيها

أقامت بلدية محافظة عنيزة دعاوى قضائية ضد مغردين على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتهمة الإساءة للبلدية ومنسوبيها.

وأوضحت بلدية عنيزة، اليوم الأحد، عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها شرعت –ممثلةً في الإدارة القانونية– في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال بعض المغردين المسيئين لها بتغريدات تحمل إساءات للجهاز ومنسوبيه، من خلال الاتهامات المباشرة والمبطنة، والاتهام بالتقصير المتعمد، والتمييز في الخدمات بين أحياء دون أخرى وفقًا للتكتل السكاني لفئات المجتمع.

ونوهت بأن البلدية ترحب بالنقد الهادف البناء، من خلال قنوات التواصل الرسمية، بعيدًا عن محاولة التأليب وإثارة الرأي العام.