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«الداخلية»: يجب التقيّد بارتداء الكمامة بعد الحصول على «الجواز الصحي»

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الرياض - محمد عبدالله - رجال الأمن سيواصلون ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية..

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إنه بعد الحصول على الجواز الصحي عقب التطعيم بلقاح ، يجب التقيّد بارتداء الكمامة حتى انتهاء الجائحة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية سنتخذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

وأكد متحدث الداخلية، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، ضرورة ارتداء الكمامة عند التوقف في نقاط التفتيش، مشيرًا إلى أن رجال الأمن سيواصلون ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى في المخالفات، فيما كانت منطقة نجران الأقل تسجيلًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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