إنجاز 75% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبية بالأحساء

أنجزت أمانة الأحساء –ممثلةً في وكالة المشاريع– 75% من مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبية وسط مدينة المبرز، التي تمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من 50 عامًا على مساحة إجمالية تُقدَّر بـ45 ألف متر مربع.

ويتضمَّن المشروع إنشاء ممرات مظللة وساحة للفعاليات والمناسبات، ونوافير تفاعلية ومظلات للباعة، وغطاءً نباتيًّا، ومضمارًا للمشاة بمحاذاة السوق، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى المساندة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن الأمانة تسعى إلى إعادة صياغة وتنظيم الأسواق الشعبية «الأسبوعية»، مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيمها بأحدث المعايير مع المحافظة على الطابع العمراني التقليدي بالمحافظة.

وبيَّن الملحم أن التطوير للأسواق الشعبية «الأسبوعية» في الأحساء يشمل سوق الخميس في مدينة الهفوف، وسوق الجمعة في بلدة الطرف، وسوق الأحد في بلدة القارة، وسوق الاثنين في مدينة الجفر.

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