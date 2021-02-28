شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التحالف : هناك تصعيد من قبل الميليشيا الحوثية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية

- الميليشيا الحوثية تابعة إيدلوجياً للنظام الإيراني

- النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي بأن هناك تصعيد من قبل الميليشيا الحوثية على المملكة.

وأضاف " المالكي" في تصريحات لقناة "الإخبارية" أن الميليشيا الحوثية تابعة إيدلوجياً للنظام الإيراني، وتتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، وأن تجاوزاتها أثرت على عمل المنظمات الإغاثية مؤكدا بأن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأشاد متحدث التحالف بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية.