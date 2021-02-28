شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة «نأتي إليك» في محافظة محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفقي، اليوم (الأحد)، مدير الأحوال المدنية بالمحافظة يحيى علي الشهري لتفعيل مبادرة (نأتي إليك)، التي يقدم فيها خدمات الأحوال المدنية لمنسوبي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، من خلال العربات والحقائب المتنقلة، وتسعى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتقديم خدماتها لجميع المواطنين. وأكد محافظ محايل أن عدد المستفيدين من تلك الخدمات 20 موظفا، مقدما شكره للجهود التي تقوم بها الأحوال المدنية بالمحافظة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وتسهم مبادرة «نأتي إليك» إلى اختصار الوقت والجهد على منسوبي الجهات الحكومية خلال خدمتهم في أماكن وجودهم في مقر أعمالهم، دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.