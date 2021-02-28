شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق «الدائري الشرقي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإطلاق اسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على طريق الدائري الشرقي.

ويأتي توجيه أمير القصيم تقديرا للجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة البناء والتنمية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يشار إلى أن طريق الدائري الشرقي يعد أحد الشرايين المهمة والطرق الرئيسية بمنطقة القصيم كونه يربط مدينة بريدة بمحافظة عنيزة وعدة طرق رئيسية في المنطقة.