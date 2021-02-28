شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحه» تتيح مواعيد أكثر لشريحة كبيرة من الراغبين في أخذ اللقاح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت وزارة الصحة في التوسع لاستقبال أعداد أكثر من المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، وذلك عن طريق إرسال رسائل نصية لهم تفيدهم بإمكانية الحصول على المواعيد المناسبة التي يريدونها، عن طريق الدخول على تطبيق صحتي وحجز المقر والموعد المناسب لهم.

واستقبل عدد كبير من المستفيدين الذين قاموا بالحجز في (صحتي) منذ يوم أمس وحتى اليوم، رسائل نصية تفيدهم بضرورة الدخول على التطبيق وحجز موعد مناسب، في إشارة واضحة إلى التوسع الكبير في إعطاء اللقاح بكافة أرجاء المملكة. وناشدت الوزارة الجميع بضرورة الحرص على تحديث تطبيق صحتي من أجل الاستفادة القصوى من خدماته، والتمكن من حجز المواعيد لتلقي اللقاح بيسر وبسهولة.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الصحة قد أشار إلى الإقبال الكبير الذي تشهده مراكز تقديم اللقاحات، حيث أكد على توافر المواعيد واللقاحات في كافة المقرات التي جرى افتتاحها في جميع مدن ومناطق المملكة ومشدداً في الوقت نفسه على مأمونية اللقاح وأهميته البالغة.