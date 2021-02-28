شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال والصليب الأحمر»: تكرار الاستهداف الحوثي للمدنيين في المملكة إرهاب ضد الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصف الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة وصاروخاً باليستياً باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين، بأنه عبث عسكري وتجاوز للمواثيق الدولية، وانتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الملحقين بها 1977.

وندد في بيان أصدرته المنظمة اليوم (الأحد)، بتكرار استهداف المناطق المدنية في المملكة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسوؤلياته أمام هذه الهجمات المتكررة، لضمان منعها، وإيقاف مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية التي تُمارس ضد الإنسانية.