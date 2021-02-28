شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 7 مراكز جديدة لتقديم لقاح «كورونا» في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن الرئيس التنفيذي في التجمع مكة المكرمة الصحي⁩ الدكتور ديلشاد علي عباس 7 مراكز جديدة، لتقديم لقاح كورونا للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ليصل عدد المراكز في نطاق التجمع إلى 13 مركزاً.

ووقف الرئيس التنفيذي، برفقة عدد من القيادات على المراكز الجديدة لتقديم اللقاح لتأكد من الجاهزية ومتابعة سير العمل في تقديم اللقاحات، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين للحصول على اللقاح.

يذكر أن التجمع بدأ رحلة تقديم اللقاح في مرحلته الأولى من خلال مركز اللقاحات في جامعة أم القرى ومدينة الملك عبدالله الطبية، وأربعة مراكز صحية (التخصصي - المعابدة - العوالي - الشرائع 2) ليصل أخيرا إلى 13 مركزاً من خلال 7 مراكز إضافية في (خليص - عين شمس - البحيرات - القرية - الشرائع العليا - الهنداوية - ملقية).