السعودية | وفاة أول سعودي قاد قطاراً في المملكة

شكرا لقرائتكم وفاة أول سعودي قاد قطاراً في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي أول سائق سعودي يتولى قيادة وتسيير قطار "الدمام- الهفوف- الرياض"، لدى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن كانت هذه المهمة قاصرة على الأميركان خلال الفترة من عام 1371هـ وحتى عام 1373هـ.

السعودي "عبدالعزيز بن إبراهيم الدريويش" توفي عن عمر يناهز 96 عاماً، وصلي عليه في مقبرة العزيزية بمحافظة الزلفي.

يعتبر أول سائق لـ"الريل" وهو الاسم المعروف للقطار سابقاً، كما تولى إدارة عدد من المستشفيات، منها مستشفى الزلفي، ومستشفى الأفلاج، ومستشفى الخرج.

يذكر أن فكرة إنشاء سكة الحديد بالسعودية كانت انطلقت أواسط الستينات الهجرية، وكانت الحاجة لإنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج لنقل البضائع بالقطارات إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو). ولأهمية المشروع عرضت الفكرة على الملك عبد العزيز، الذي أمر بتنفيذ المشروع ليصل إلى العاصمة الرياض.

ثم تم بالفعل البدء في تنفيذ المشروع 21 أكتوبر 1947، إلى أن أقيم احتفال رسمي في 30 أكتوبر 1951 عقب افتـتـاح الخط في الرياض بحضور الملك عبد العزيز.