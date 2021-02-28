السعودية | صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي

شكرا لقرائتكم صور.. منزل بالرياض تعرض لشظايا الباليستي الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت صور من منزل مواطن سعودي بحي سكني في مدينة الرياض، تعرضه لآثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة، السبت.

ونشرت وكالة الأمباء السعودية تلك الصورة، مؤكدة أن الميليشيا تتحمل مسؤولية التأثير على المدنيين والأعيان المدنية، لافتة إلى هذه الأعمال العدائية تصنف بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

آثار الصاروخ الحوثي بمنزل في الرياض

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن في وقت باكر صباح اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

آثار الصاروخ الحوثي

كما أكد في بيان، أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات "المفخخة".

إلى ذلك، شدد على أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تصدت وأحبطت تلك التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة الميليشيات ومن ثم متابعتها وتدميرها.