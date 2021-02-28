السعودية | سفير فرنسا: أشكر أبطال الدفاع لحمايتهم أجواء السعودية

شكرا لقرائتكم سفير فرنسا: أشكر أبطال الدفاع لحمايتهم أجواء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان السفير الفرنسي بالرياض، الأحد، الهجوم الباليستي على العاصمة السعودية، واعتداءات المسيرات المفخخة لميليشيا الحوثي على مدينتي جيزان وخميس مشيط.

وكتب عبر حسابه في "تويتر": "باسم السفارة الفرنسية أدين بأشد العبارات الهجوم الباليستي الذي تبناه الحوثيون والذي استهدف أمس #الرياض وكذلك الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة على #خميس_مشيط. كما أود أن أعرب عن شكري لـ #أبطال_الدفاع_الجوي على حمايتهم الناجعة للأجواء السعودية، كما أثبتوا ذلك مرة أخرى البارحة".

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان أعلن صباح الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة الرياض، و6 طائرات دون طيار "مفخخة" تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية، وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

كما أفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن أضرارا مادية لحقت بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، جراء تلك الشظايا، مضيفا أنه تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.