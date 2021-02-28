البرلمان العربي: استهداف السعودية إعادة إنتاج للمؤامرات بالمنطقة

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

حذر البرلمان العربي، الأحد، مما عده محاولة لإعادة إنتاج المؤامرات في المنطقة، منددا بتقرير أمريكي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكان البرلمان العربي قد أعرب، أمس، عن تضامنه مع بيان السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن واقعة مقتل خاشقجي، والذي حمل جملة من الاستنتاجات والافتراضات الواهية حول المسؤولية عن واقعة مقتل الصحفي السعودي.

وجاء بيان البرلمان اليوم للتنبيه إلى المخططات والأجندات الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد البيان أن "استهداف المملكة العربية السعودية، التي تمثل عمقاً استراتيجياً ثابتا وركيزة أساسية للأمن القومي العربي، هو بداية لتلك المخططات وإعادة إنتاج المؤامرات التي لن تقف حدودها عند المملكة فقط، وإنما ستطول الدول العربية كافة وتهدد أمنها القومي واستقرارها، وهو ما يستوجب توحدها وتعزيز تضامنها في مواجهتها".

وأوضح أن التقرير الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للسعودية، داعيا الدول العربية والإسلامية للتضامن الكامل مع المملكة وقيادتها في مواجهة مخططات استهدافها والمساس بسيادتها.

وأثار التقرير الأمريكي ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة، ومنذ صدوره توالت ردود الفعل الخليجية والعربية والإسلامية الرافضة لما جاء فيه من استنتاجات واهية.

والجمعة، أعلنت السعودية، رفضها القاطع للتقرير المقدم للكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "‎حكومة السعودية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".