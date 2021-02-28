أمير الرياض يقلد اللواء محمد السعد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير الجوازات بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

مدير الجوازات بالرياض يشكر القيادة

ورفع اللواء محمد السعد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية, ولسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلاً الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.



شارك الخبر