خطوات التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، بدء تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة المادية للعام المقبل 1442 / 1443هـ، عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة، اعتبارًا من اليوم الأحد 16 رجب حتى يوم الخميس 5 شعبان من العام الجاري.

التسجيل في برنامج الإعانات

ويتم التسجيل لهذا البرنامج من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

أهداف برامج تكافل

وتهدف المؤسسة من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا بإذن الله أفرادًا منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

خطوات تسجيل الطلاب

الدخول على بوابة الطلاب .

. اختيار حقل تسجيل دخول طالب جديد.

كتابة رقم الهوية، ورقم الجوال المُسجل ببرنامج التكافل بالمدرسة.

كتابة رمز التحقق الموجود بالصورة.

يتم استلام رمز التحقق عبر الهاتف، وفي حالة عدم استلام رمز التحقق، يجب مراجعة المدرسة للبيانات المُسجلة سابقًا لدى برنامج التكافل، أو التحقق من وجود الاسم الصحيح للطالب في قائمة المكفولين، ليتمكن من استكمال خطوات التسجيل.

كتابة كود التفعيل، ثم الضغط على “متابعة”.

يجب استكمال كتابة البيانات، مثل الجنس، والسنة العمرية، المرحلة الدراسية.

كتابة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة.

تسجيل البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

في النهاية الضغط على كلمة “تسجيل”.

وتدعو المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين لدخول منصة بوابة الطلاب بموقع تكافل للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد.

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