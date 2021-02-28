بنك الرياض يعلن توزيع أرباح قيمتها مليار و500 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020 بقيمة مليار و500 مليون ريال مقسمة على 3,000,000,000 سهم بواقع نصف ريال عن كل سهم واحد.

تاريخ أحقية أرباح بنك الرياض

وقال البنك في بيان له عبر موقع – تداول – إن أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم ستكون بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مشيرًا إلى أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية تمثل 5.0 %.

أحقية المستثمرين الأجانب

ولفت بنك الرياض عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وينوه البنك أنه وحرصًا على حقوق المساهمين الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أرباحهم على موقع البنك على الإنترنت.

سهم بنك الرياض

وكان سهم بنك الرياض قد ارتفع في مستهل التعاملات اليوم مدفوعًا بالأنباء الإيجابية حول توزيع الأرباح على المساهمين حيث صعد السهم بقيمة 0.24 ريال أي ما يعادل 1.21% من قيمته في بداية جلسة التداول اليوم الأحد.

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