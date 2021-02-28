مصر : هجمات الحوثيين على السعودية انتهاك جسيم للقانون الدولي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، واستهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة دون طيار.

مصر تجدد التضامن مع السعودية

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم تضامن مصر الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر للتدابير كافة التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.

التحالف يتصدى لهجمات الحوثيين

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أكد في وقت سابق اليوم أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – مساء (السبت) وصباح الأحد الموافق (27 -28 فبراير 2021م ) من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي “واحد” أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (الرياض)، وعدد (6) طائرات دون طيار “مفخخة” تجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية وكذلك مدينة جازان ومدينة خميس مشيط.

التصعيد الإرهابي الحوثي

وأضاف العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار “المفخخة”.

وبين العميد المالكي أن كفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تصدت وأحبطت هذه التهديدات برصدها عند إطلاقها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومن ثم متابعتها وتدميرها.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية والتعامل مع مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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