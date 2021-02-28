إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-28

متابعات الخليج 365 - القصيم

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أغلقت أمانة منطقة القصيم (13) منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت (16) ألف جولة رقابية شملت كافة الأنشطة المستهدفة، وتضمنت إصدار (19) مخالفة على عدد من المنشآت.

وتواصل أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية بشكل يومي بُغية تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.



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